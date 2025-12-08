Названы последствия землетрясения на Камчатке

В Северо-Курильске из-за землетрясения, которое произошло ночью 8 декабря, прорвало отопительную трубу в здании центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Как отметили в районной администрации, в связи с происшествием вход в основной корпус больницы осуществляется с задней стороны здания.

"Прием пациентов терапевтического профиля временно осуществляется в физкабинете на втором этаже согласно расписанию, прием пациентов хирургического и гинекологического профиля осуществляется в помещении кабинета оказания неотложной помощи населению на первом этаже основного корпуса", - добавили местные власти.

Как сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, землетрясение магнитудой 5,2 произошло ночью 8 декабря.

Его эпицентр располагался в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 63 километра. Отмечается, что подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить на Парамушире. Тревога цунами не объявлялась.