Обломки БПЛА упали возле домов в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА рядом с домами, на место инцидента оперативно направлены пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования.

По словам губернатора Андрея Бочарова, приведены в готовность пункты временного размещения.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

«По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале региональной администрации.

Ранее в Ленобласти сапёры уничтожили тротил на месте падения обломков БПЛА.