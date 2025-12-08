Обломки БПЛА упали возле домов в Волгограде
В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА рядом с домами, на место инцидента оперативно направлены пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования.
По словам губернатора Андрея Бочарова, приведены в готовность пункты временного размещения.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале региональной администрации.
Ранее в Ленобласти сапёры уничтожили тротил на месте падения обломков БПЛА.