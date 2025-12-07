В Воронеже учителя заподозрили в половых преступлениях против школьницы

Уголовное дело против половой неприкосновенности школьницы возбуждено в отношении 29-летнего учителя одной из школ Воронежа. Об этом сообщает СУ СК по Воронежской области.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего учителя одной из общеобразовательных школ города Воронежа по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия)", - сообщили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.

"Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления с ежедневным докладом о собранных по делу доказательствах. В рамках расследования будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка действиям фигуранта, а также деятельности администрации образовательного учреждения", - отметили в СК.

Кроме того, следователи не исключают, что от противоправных действий фигуранта могли пострадать и другие дети, их просят незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением.