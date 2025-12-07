Подросток пострадал при взрыве петарды в Москве

На востоке Москвы в руках 12-летнего подростка взорвалась петарда. Об этом сообщает 112.

© Газета.Ru

Источник Telegram-канала рассказал, что петарду дал мальчику друг. После взрыва подросток получил ожог третьей степени (один из самых тяжелых видов ожоговых травм, поражающий все слои кожи. — «Газета.Ru») и травму в области верхних конечностей и груди. На место происшествия прибыли медики.

Прошлой весной подросток из Свердловской области подорвался на гранате в школе. В учебном заведении села Логиново проходило школьное мероприятие, страйкбольная граната была задействована как часть сценического реквизита. После репетиции ее оставили в учебном кабинете. Шестиклассник взял гранату и случайно дернул за чеку, из-за чего получил ожоги кистей рук и ушибленную рану пальца.

Межрайонная прокуратура подала иск в суд, потребовав от школы компенсировать подростку моральный вред и возместить расходы на лечение. В итоге законный представитель ученика и школа договорились мирно. Образовательное учреждение выплатило пострадавшему 20 тыс. руб. за моральный вред и 2,2 тыс. руб. на лечение.

Ранее в Красногорске ребенок подобрал деньги и лишился пальцев.