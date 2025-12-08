В Запорожье после взрывов пропал свет

В городе Запорожье на юго-востоке Украины пропал свет. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики. По их данным, перед исчезновением электричества произошли взрывы. В ночь на 8 декабря в украинских городах Днепропетровске и Чернигове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Власти призвали горожан спрятаться в укрытиях.

В Чернигове причиной взрыва, предположительно, стала атака беспилотника. Накануне вечером значительная часть города Сумы осталась без водоснабжения после повреждения объекта инфраструктуры из-за взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.