Вдова Энди Картрайта обжаловала приговор за убийство рэпера

Адвокаты Марины Кохал, которую осудили за убийство её мужа рэпера Энди Картрайта, подали апелляцию на приговор.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.

«Приговор был оспорен защитой, жалоба поступила в суд в начале декабря», — указано в публикации.

Кохал в ноябре 2025 года приговорили к 12,5 года колонии общего режима за убийство своего мужа.

Как писал Telegram-канала RT, вину в убийстве Кохал не признала, а попытку спрятать останки 31-летнего супруга назвала «идиотским поступком».

30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.