Раскрыты последствия ливней на популярном курорте

В турецкой Анталье не прекращаются ливни. В воскресенье спасатели вновь деблокировали автомобили с людьми, попавшие в водные ловушки, пишет Haber Antalya.

Издание отмечает, что ливень, начавшийся вчера вечером, в воскресенье днём «усилился и негативно сказался на жизни города и провинции». На дорогах образовались огромные лужи, люки и стоки в некоторых местах были переполнены. Это привело к дорожным инцидентам.

«Автомобиль застрял в подземном переходе на улице Кейкубат на шоссе D-400 из-за сильных дождей. Спасатели прибыли на место происшествия и благополучно вывели водителя. Эвакуатор, направленный для помощи застрявшему автомобилю, также застрял в подземном переходе», — пишет газета.

Видео инцидента попало в соцсети.

Накануне сообщалось, что российские туристы были спасены из затопленных автофургонов в районе Кемер.