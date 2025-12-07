Губернатор прокомментировал нештатную ситуацию в Ангарске

Температура теплоносителя из-за аварии на ТЭЦ-9 в городе Ангарске Иркутской области снижена в 1546 домах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Ранее ТАСС со ссылкой на мэра Ангарска Сергея Петрова сообщил, что в Ангарском округе введен режим повышенной готовности из-за выхода из строя котла на ТЭЦ.

«Нештатная ситуация в Ангарске. На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах», — пояснил Кобзев.

Губернатор уточнил, что на место выехал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Николаевич Никитин, он принял участие в заседании КЧС под руководством мэра города Сергея Петрова.

По его словам, аварийные бригады приступили к вводу резервного котла. Он добавил, что температура должна быть приближена к норме к полуночи.

«Работают аварийные бригады. Приступили к вводу . Как сообщает Байкальская энергетическая компания, Следующий шаг — ввод ещё 2 котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт», — отметил глава региона.

Журналисты заметили, что вторая станция, ТЭЦ-10, пока функционирует в штатном режиме.

Сотрудники ТЭЦ-9 пояснили, что рабочие начали растопку одного из трех дополнительных котлоагрегатов. Каждый из них позволит увеличить температуру в системах отопления на 10—15 градусов. К работам привлекли 80 человек, их ведут в круглосуточном режиме.