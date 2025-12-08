Шансы на спасение красноярской семьи Усольцевых, пропавшей в тайге более двух месяцев назад, практически отсутствуют. Об этом заявил «АиФ» заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Геннадий Кабанов, комментируя ход поисков.

По его словам, выживание непрофессионально подготовленных людей в зимней тайге без снаряжения и запасов пищи маловероятно. При нынешних морозах, когда температура опускается ниже минус 20 градусов, надежда почти утрачена. Спасатель указал, что исход случившегося можно только предполагать.

Кабанов выделяет две основные версии: гибель от переохлаждения либо встреча с дикими животными. При этом прямую атаку на живых людей он исключает. Осенью и в начале зимы волки сыты и не подходят к группам людей. Медведи в этот период заняты поиском берлоги. Однако специалист допустил, что звери могли наткнуться на тела уже после смерти пропавших, что объясняет отсутствие следов и личных вещей.

По его оценке, вещи семьи могли сохраниться и проявиться только весной. Главной же версией он считает банальное заблуждение в лесу, после чего переохлаждение, голод и усталость привели к трагическому финалу. Спасатель подчеркнул, что параллели с историей группы Дятлова неуместны: здесь пропали неподготовленные люди, тогда как в случае на Урале речь шла об опытных туристах.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — исчезла в горах Красноярского края более двух с половиной месяцев назад. Масштабная поисковая операция, одна из самых сложных в регионе, пока не дала никаких результатов.