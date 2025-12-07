Таксист распылил перцовку в лицо пассажира после замечания

Вечером 6 декабря 46-летний житель Гатчины вызвал такси, но поездка обернулась для него визитом в полицию. Подробности истории рассказали в петербургской полиции.

Стало известно, что 31-летний таксист привез пассажира ко въезду в СНТ "Николаевское", но пассажир заявил, что его привезли не туда, куда он просил, и стал бить руками по водительскому креслу.

Таксист в попытке угомонить буйного клиента распылил ему в лицо перцовку. Теперь оба участника одной поездки доставлены в отдел полиции для разбирательств.