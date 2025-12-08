Эвакуированы еще четыре члена экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, терпящего бедствие у берегов Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

На борту танкера остаются еще три человека. До этого с танкера были эвакуированы три члена экипажа, а на борт были доставлены дизель-генератор, продукты питания, а также оборудование для связи со спасателями.

Танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции 28 ноября, спустя неделю оказался в одной морской миле от болгарского побережья, где ему потребовалась спасательная операция. Морские власти Болгарии сообщили, что судно вошло в территориальные воды страны, но не отвечало на запросы. Позднее экипаж из 10 человек запросил эвакуацию. Плохие погодные условия затрудняют работу спасательных служб.