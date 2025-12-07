Крыша обрушилась в горящем здании в Уренгое

В поселке Уренгой на Ямале во время пожара в здании с магазинами в Первом микрорайоне частично обрушилась крыша. Пресс-служба окружного управления МЧС сообщила, что погибших и пострадавших нет.

Самостоятельно место ЧП покинули 15 человек - посетители магазина и его работники. На момент прибытия пожарных площадь возгорания в продуктовом магазине составила 200 "квадратов".

В ликвидации пожара принимали участие 36 человек и 9 единиц техники, а от МЧС России привлекли 5 специалистов и одну единицу техники. Локализовали очаг уже на площади 500 квадратов в 16:17 по местному времени.