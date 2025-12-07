Часть экипажа танкера, терпящего бедствие у берегов Болгарии, эвакуировали

Три члена экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, который терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby, эвакуированы на вертолете. Как сообщает телеканал BTV, операция была организована и проведена Минобороны Болгарии.

© Министерство транспорта Турции

"В 17:12 (в 18:12 мск - прим. ТАСС) военнослужащие успешно выполнили задачу по оказанию помощи и эвакуации трех членов экипажа судна, которые заявили о проблемах со здоровьем, и доставили их на берег, на танкер доставили дизель-генератор, запасы топлива и оборудование для коммуникации", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что метеоусловия на данный момент не позволяют эвакуировать всех членов экипажа и отбуксировать судно на безопасное место, но в понедельник будут эвакуированы еще четыре члена экипажа.

Ранее глава областной администрации Бургаса Владимир Крумов по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что "действия по спасению экипажа в воскресенье из-за сильного волнения и неблагоприятных метеорологических условий предприниматься не будут", а после улучшения метеорологической обстановки судно будет отбуксировано в безопасную зону". Со ссылкой на Минобороны Болгарское национальное радио информировало, что вертолет ВМС Болгарии готовится доставить на борт танкера дополнительные продукты и оборудование для обеспечения полноценной коммуникации со спасателями.

Попав под удар в водах Турции 28 ноября, Kairos потерял ход. 3 декабря турецкий буксир начал его проводку в порт, но 5 декабря по неизвестным причинам ее прекратил и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега, где Kairos встал на якорь.