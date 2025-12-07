Женщина умерла после операции в одной из частных клиник в Москве

В Москве пациентка частной медицинской клиники умерла после операции, столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти.

Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, женщина 1982 года рождения скончалась сегодня, 7 декабря, в частной медицинской клинике в Скатертном переулке. 6 декабря она перенесла операцию.

В прокуратуре отметили, что точную причину смерти установят по результатам экспертизы.

Ранее в СУ СКР по Приморскому краю рассказали, что в одной из частных клиник Владивостока умер мужчина. Смерть наступила во время проведения плановой хирургической операции.