Женщина умерла после операции в одной из частных клиник в Москве
В Москве пациентка частной медицинской клиники умерла после операции, столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти.
Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, женщина 1982 года рождения скончалась сегодня, 7 декабря, в частной медицинской клинике в Скатертном переулке. 6 декабря она перенесла операцию.
В прокуратуре отметили, что точную причину смерти установят по результатам экспертизы.
Ранее в СУ СКР по Приморскому краю рассказали, что в одной из частных клиник Владивостока умер мужчина. Смерть наступила во время проведения плановой хирургической операции.