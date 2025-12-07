Обнаженный налетчик в Казани заставил соседа выпрыгнуть в окно

В Казани ночной налет на цветочный магазин обернулся не только уничтоженным интерьером, но и тяжелой травмой для случайного свидетеля. Голый мужчина, разбивший витрину ради убежища, спровоцировал такую панику, что человек, находившийся в соседнем помещении, решился на отчаянный прыжок из окна.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», инцидент произошел в цветочной студии ALAY на улице Дзержинского. Владельцы бизнеса поделились шокирующими последствиями вторжения незваного гостя.

«Арендатор по-соседству от испуга выпрыгнул из окна и сломал ноги», — приводит канал слова очевидцев.

Сотрудники уточняют, что сосед получил серьезные травмы, пытаясь спастись от неизвестной угрозы.

Сам виновник переполоха провел в магазине всю ночь на 5 декабря, где, по утверждению персонала, «полностью уничтожил товар». Задержанный полицейскими мужчина, чья личность до сих пор не установлена, объяснил свой поступок тем, что на улице «было очень холодно».

Драма имела и странный романтический подтекст. Несмотря на хаос, погромщик успел собрать себе «дорожный набор». После его задержания в разгромленной студии остался пакет, в который ночной визитер аккуратно положил одну розу и бижутерию — вероятно, единственное, что он хотел унести с собой. В пресс-службе МВД региона подтвердили факт происшествия.