В Ялте напавший с ножом на двух мужчин стал фигурантом уголовного дела

В Ялте возбудили уголовное дело после того, как пьяный мужчина напал с ножом на двух прохожих в районе автовокзала вечером 6 декабря.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители проводят расследование и выясняют подробности инцидента, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирована ссора трёх мужчин, в результате которой один из них напал с ножом на двух других. Нападавшего задержали, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В ноябре Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в нападении с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции на юге города.