В Гонконге нашли мертвой россиянку

Генконсульство РФ в Гонконге сообщило ТАСС, что находится в контакте с местной полицией по поводу смерти гражданки России.

Диппредставительство уточнило, что получило официальный ответ от правоохранительных органов.

«По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили дипломаты.

Участок полиции района Ванчай уведомил консульство, что россиянку обнаружили без признаков жизни в номере одного из отелей города. Сейчас дипломаты устанавливают связь с ее родственниками.

Как писал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, погибшей было 35 лет. Она приехала в Гонконг и остановилась в гостинице Kew Green в районе Ванчай. Сотрудники отеля нашли ее без сознания и вызвали врачей, однако прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства случившегося уточняются, назначено вскрытие.

До этого гражданка Российской Федерации стала четвертой жертвой наводнения, вызванного проливными дождями в Болгарии. Тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените. По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело, сообщает агентство.