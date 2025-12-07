Раскрыты подробности об обвиняемой в аферах экс-чиновнице

Обвиняемая в аферах с госконтрактами бывшая чиновница Россотрудничества более восьми лет находится у правоохранительных органов в розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные розыскной базы.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против женщины возбудили в октябре 2017 года. Ей заочно предъявили обвинение и избрали арест. В международный розыск бывшую чиновницу объявили в ноябре того же года.

Предполагается, что следствие знало о местонахождении экс-чиновницы на Кипре. При этом ее защита утверждала, что за пределами России фигурантка лечится. В марте 2020 года сообщалось, что женщину задержали на Кипре и арестовали на 40 суток. Ожидалось, что за это время решится вопрос об экстрадиции.