Военкор возмутился мягким приговором задержанному по делу «Крокуса»

Назрановский районный суд Ингушетии вынес слишком мягкий приговор Мансуру Точиеву, одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Решением инстанции возмутился военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Удивительную гуманность продемонстрировал Назрановский районный суд Ингушетии. Он признал ... Мансура Точиева виновным в незаконном хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч рублей», — написал Коц, напомнив, что при задержании у Точиева в доме нашли гранату, оружие и боеприпасы.

Военкор объяснил свое недовольство тем, что по вменяемой Точиеву статье минимальный срок составляет шесть лет лишения свободы. «Прокуратура резонно возмутилась и обжаловала мягкий приговор. И Верховный суд Ингушетии с барского плеча накинул еще два месяца», — иронизирует он.

Коц также выразил надежду на то, что такому приговору есть логичное объяснение.

Ранее стало известно, что пострадавшие в результате теракта в «Крокусе» могут потребовать возмещения ущерба от родственников и других близких лиц нападавших.