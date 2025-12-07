Серия взрывов прогремела над городами Энгельс и Саратов. ПВО работает по дронам вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, было слышно 5-7 взрывов, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Местные утверждают, что БПЛА летят на низкой высоте со стороны реки Волги. Работает сирена воздушной опасности. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет, передает Telegram-канал.

До этого в саратовском аэропорту Гагарин временно приостановили прием и отправку рейсов. Аналогичные ограничения ввели и в волгоградском аэропорту. Как отметил представитель Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 7 декабря режим беспилотной опасности начал действовать в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Воронежской, Пензенской и Тульской областях, также в Северной Осетии. В Севастополе, как сообщил глава региона, была объявлена воздушная тревога

