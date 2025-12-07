В американском штате произошло сильное землетрясение

В американском штате Аляска произошло мощное землетрясение — эксперты Геологической службы США заявили, что магнитуда сейсмособытия составила 7,0. Об этом говорится на официальном сайте службы.

Сперва сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 6,8, однако затем эксперты скорректировали данные. Уточняется, что очаг находился в 90 километрах к северу от города Якутата. Он залегал на глубине 10 километров. Информация о каких-либо разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,1 в Краснодарском крае.