Московская полиция раскрыла изнасилование, совершенное 13 лет назад

Правоохранительные органы раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное в сентябре 2012 года. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Москве. Подозреваемый, 35-летний приезжий из другого региона, был задержан в подмосковном Клину в результате многолетней кропотливой работы оперативников.

Как сообщила пресс-служба УВД по Западному административному округу Москвы, преступление было совершено в одном из жилых домов на Аминьевском шоссе. Неизвестный мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, нанес ей телесные повреждения и похитил мобильный телефон. Следственными органами по данному факту было немедленно возбуждено уголовное дело.

«На протяжении всех прошедших лет оперативники и следователи не прекращали работу по установлению лица, причастного к данному преступлению. Проводились комплексные оперативно-розыскные мероприятия, проверялись различные версии», — отметили в полиции.

Прорыв в расследовании наступил благодаря повторному анализу всех собранных материалов с применением современных криминалистических технологий.

В настоящее время подозреваемый доставлен в столицу и передан в распоряжение следственных органов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.