Аэропорт Вильнюса опять закрыли из-за воздушных шаров в небе

Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу из-за фиксации в воздушном пространстве полетов неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды.

Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе аэропорта.

"Аэропорт вновь закрыт из-за того, что в небе опять зафиксированы полеты неизвестных летающих объектов - воздушных шаров или метеозондов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работа аэропорта может возобновиться, ориентировочно, около 21:05 по местному времени (22:05 мск).

Ранее аэропорт литовской столицы закрывался по аналогичной причине дважды 3 декабря, а всего с начала сентября, согласно подсчетам ТАСС, аэропорт прекращал работу не менее 20 раз из-за того, что в зоне его диспетчерской ответственности имели место несанкционированные полеты воздушных шаров или метеорологических зондов.