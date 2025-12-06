Москвич с приятелем зарезали отца ради квартиры в центре Москвы

Мотивом жестокого убийства бывшего кинопрокатчика в центре Москвы оказались деньги - родные сыновья решили устранить влюбленных, чтобы получить в наследство квартиру у Белорусского вокзала. Как сообщил "РГ" информированный источник, один из парней буквально потонул в долгах. А когда отец решил выписать отпрыска из квартиры, решился на преступление.

© Российская Газета

Как уже писала "РГ", тело бывшего предпринимателя в сфере кинопроката Антона М. нашли в квартире на Бутырском Валу ранним утром. Смерть мужчины наступила от кровопотери - преступники нанесли несчастному 29 ножевых ранений. В квартире также находилась сожительница погибшего Елена З. Она была ранена, но смогла рассказать, что ночью к ним в дом ворвались двое преступников и устроили резню.

По данным пресс-служб столичных прокуратуры и ГСУ СК, на это преступление пошли сыновья сожителей от предыдущих браков. По информации нашего источника, обоих зовут Максимами. Познакомились они на почве материальных проблем. Сын Антона нуждался в деньгах: не него подали в суд коммунальщики и микрокредитные компании. Максим часто ссорился с папой, и в конце концов отец решил выписать на тот момент 29-летнего молодого человека из квартиры. Апогея конфликты достигли в прошлом году. Максим тогда прямо в квартире напал на отца с двумя ножами, порезал ему щеку и угрожал убить. Тогда все это сошло Максиму с рук - отец согласился с ним примириться, и суд прекратил производство по уголовному делу. И вот спустя год история повторилась, но конец был уже трагическим.

Сын Антона решил - надо устранить отца и получить в наследство квартиру. В качестве соучастника он взял "в дело" сына гражданской жены своего папы. Сообщники договорились поделить добытые деньги. На преступление они пошли в ночь на 5 декабря. Увидев, что в квартире горит свет, преступники выключили один из рубильников. Когда Антон М. вышел из квартиры и пошел к распределительному щитку, заговорщики набросились на него. Не пожалели и женщину, маму одного из налетчиков. К счастью, она осталась жива и рассказала полицейским о произошедшем. Подозреваемых быстро задержали, против них возбудили уголовное дело. Несколько часов назад суд заключил обоих в СИЗО на время расследования.