В Белгороде после прилета зафиксированы перебои с электричеством

Перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа произошли после прилета неустановленного боеприпаса. Пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал об инциденте в телеграм-канале.

«Пострадавший мирный житель и перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа. ЧП произошло в результате прилёта неустановленного боеприпаса», — написал Гладков.

Пострадавшего на скорой помощи доставили в городскую больницу № 2. Медики говорят, что он получил баротравму.

Также повреждён грузовой автомобиль. В двух частных домах выбиты окна.

Гладков отметил, что в Белгороде и Белгородском округе у части потребителей есть проблемы с подачей электроэнергии. Идет ремонт линий электроснабжения.