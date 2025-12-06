В Белгороде после прилета зафиксированы перебои с электричеством
Перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа произошли после прилета неустановленного боеприпаса. Пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал об инциденте в телеграм-канале.
«Пострадавший мирный житель и перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа. ЧП произошло в результате прилёта неустановленного боеприпаса», — написал Гладков.
Пострадавшего на скорой помощи доставили в городскую больницу № 2. Медики говорят, что он получил баротравму.
Также повреждён грузовой автомобиль. В двух частных домах выбиты окна.
Гладков отметил, что в Белгороде и Белгородском округе у части потребителей есть проблемы с подачей электроэнергии. Идет ремонт линий электроснабжения.