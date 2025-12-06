«Боксировавшему» с памятником ветеранам МЧС бойцу ММА предъявили обвинение

Тренеру и бойцу ММА Зауру Исмаилову, которого в Москве задержали за осквернение памятника ветеранам МЧС, предъявили обвинение.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ.

— Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, — говорится в материале.

Следствие намерено просить суд об аресте Исмаилова.

В отношении тренера возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. При этом само видео боец удалил после критики со стороны подписчиков. Задержали его вечером, 5 декабря.