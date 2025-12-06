В Праге пожар уничтожил ретроавтомобили стоимостью около $10 млн

При пожаре в Праге уничтожены ретроавтомобили стоимостью около $10 млн
При пожаре в Праге (Чехия) уничтожены ретроавтомобили стоимостью примерно в 200 млн крон (около $10 млн).
Об этом пишет портал Idnes.
Пожар произошёл в шиномонтажном автосервисе в пражском районе Страшнице.
В здании в момент возгорания находились ретроавтомобили. Площадь пожара составила 900 кв. м.
По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.
Ранее более 20 автомобилей Tesla сгорело на парковке автосалона в пригороде Марселя.