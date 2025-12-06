В Ульяновске гость избил хозяйку дома, когда она попросила его уйти

В Ульяновске мужчина забыл, что находится в гостях, и избил хозяйку, когда та попросила его уйти. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

По данным полиции, 47-летняя женщина получила телесные повреждения от рук 41-летнего знакомого, который пришел к ней домой. После совместного распития алкоголя потерпевшая попросила гостя уйти, что вызвало у него недовольство, так как мужчина решил, что находится у себя дома.

Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес женщине множественные удары. Пострадавшая смогла вырваться, выбежала в общий коридор и вызвала полицию.

Нападавшего задержали. Ранее он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).