Арестованы подозреваемые в жестоком нападении на супружескую пару в Москве

Столичный суд избрал меру пресечения в виде ареста для двоих молодых людей, обвиняемых в жестоком нападении на супружескую пару в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Прокуратуры Москвы, обвиняемыми оказались молодые люди 1995 и 2001 годов рождения. Мотив преступления оказался до банальности циничным — квадратные метры в центре столицы.

«Один из обвиняемых показал, что его подельник является сыном убитого и преступление совершено из корыстных побуждений. Сын убитого рассчитывал получить в наследство квартиру отца, после чего продать ее и часть денег передать второму обвиняемому за участие в убийстве», — говорится в материалах ведомства.

Ночью 5 декабря сообщники намеренно обесточили квартиру, выключив рубильник в подъезде. Расчет был прост и безжалостен: когда ничего не подозревающий глава семьи открыл дверь, чтобы проверить электрощиток, на него из темноты набросились двое в масках.

На теле 60-летнего мужчины криминалисты насчитали не менее 29 ножевых ранений. Шансов выжить у него не было. Досталось и его супруге. 60-летняя женщина получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. Именно она, придя в себя, смогла рассказать, как в их дом ворвались неизвестные. Теперь следствию предстоит окончательно закрепить доказательства вины подозреваемых.