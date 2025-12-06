В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

В Нью-Йорке 18-летний студент старшей школы Хирам Карреро поджег в метро спящего 56-летнего пассажира. Об этом пишет The Mirror.

Как выяснило издание, юношу арестовали в четверг, после того, как стало известно, что он бросил подожженную бумагу рядом с уснувшим в вагоне человеком. В результате пострадавший получил серьезные ожоги.

В суде подчеркнули «отвратительность преступления».

«Мне трудно понять, почему 18-летний молодой человек, который учится в старшей школе, выходит на улицу в три часа ночи и поджигает людей», — заявила Окружной судья Валери Капрони.

По словам адвоката обвиняемого, он живет с матерью-инвалидом и является ее основным опекуном. Женщина присутствовала на судебном заседании, но отказалась общаться с журналистами. В случае признания Карреро виновным ему грозит минимум семь лет тюрьмы.

