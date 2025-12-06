В Москве задержали трех подозреваемых в стрельбе во дворе дома

Полицейские задержали в Москве задержали трёх подозреваемых в стрельбе во дворе дома на Мичуринском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Сотрудниками полиции УВД по Западному округу Москвы задержаны трое граждан, двое мужчин и женщина, с внешними признаками опьянения, которые подозреваются в производстве выстрелов на Мичуринском проспекте», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Задержанных доставлены в отделение полиции. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.