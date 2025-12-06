В Москве пенсионер отдал мошенникам 48,7 млн рублей

В Москве телефонные мошенники выманили у 70-летнего пенсионера более 48 миллионов рублей. Потерпевший поверил, что ему необходимо сменить банковский счет, сообщает столичная прокуратура.

Аферисты последовательно представлялись жертве сотрудником соцзащиты, полицейским и следователем.

Они прислали 70-летнему мужчине в мессенджере «процессуальные документы» и, всячески запугивая, убедили перейти в «специальный закрытый чат». Кроме того, пенсионер завел «конспиративный мобильный телефон» для постоянной связи с «оперативными сотрудниками».

В итоге пострадавший начал проводить «операции по замене банковского счета», чтобы сохранить свои сбережения.

«В течение месяца пенсионер снимал со своих счетов и счетов супруги денежные средства, а также забрал деньги, находившиеся дома, и передавал «агентам», которые называли «пароли» и привозили документы якобы о приеме денежных средств. Общая сумма похищенного превышает 48,7 млн рублей», — сообщает прокуратура.

Прокуратура Москвы напомнила, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся. Силовые органы и банки никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на другие счета. Так действуют только мошенники.

Накануне сообщалось, что мошенники принялись рассылать россиянам фишинговые сообщения о неуплаченном налоге.