Подросток украл у родителей полмиллиона по указке мошенников

В Ростовской области предотвращена крупная кража, которую 16-летний подросток совершил по инструкциям телефонных мошенников, сообщает МВД Ростовской области.

Сообщается, в полицию обратился 50-летний житель Матвеево-Курганского района с заявлением об исчезновении сына.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что с начала ноября подросток общался в мессенджере с человеком, представившимся сотрудником Росфинмониторинга. Мошенник убедил парня, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали и обнаружили информацию, которая грозит парню уголовным делом.

Под этим предлогом злоумышленник дал чёткие инструкции: взять все деньги из дома, сесть на автобус до Москвы и передать наличные для «обеспечения безопасности». Юноша похитил из дома 500 тыс рублей и отправился в столицу.

Отмечается, что сотрудникам ГИБДД удалось остановить молодого человека на Каширском таможенном посту в городе Домодедово до передачи денег. Подростка вернули родителям, жизни и здоровью парня ничего не угрожает.