Российского бодибилдера задержали в Лаосе

Российский бодибилдер был задержан после дебоша в Лаосе. 43-летний москвич угрожал устроить самосожжение на улице, сообщает Telegram-канал Shot.

Владелец фитнес-клуба Игорь путешествовал по Азии. В Камбодже бодибилдер сломал руку, после чего начал прием обезболивающих препаратов. По его словам, от азиатского препарата у него начались проблемы с психикой.

Россиянина госпитализировали в неврологическое отделение больницы столицы Лаоса Вьентьяна, но он сбежал из учреждения и начал громить витрину ближайшего магазина. Как пишет канал, москвич бросался под машины и угрожал расстаться с жизнью прямо на улице.

Полиция доставила бодибилдера в отдел. Отмечается, что сейчас волонтеры ищут родственников россиянина, которые смогут забрать его в Москву.

