Перекупщика авто убили и сожгли ради иномарки

В Тюмени двое рецидивистов убили мужчину и сожгли его тело, чтобы перепродать его иномарку, сообщает 6 декабря пресс-служба регионального управления СК РФ. Житель Тюмени решил продать свою Kia Optima. В ночь на 4 декабря с ним связались двое 23-летних покупателей. Они рассказали, что приехали из другого города и хотят проверить машину.

© Соцсети

Один из них сел за руль, а второй ножом заколол владельца авто. Тело вывезли в безлюдное место и переложили в машину, на которой приехали на сделку (машина была без номеров). Авто вместе с убитым сожгли. Иномарку убийцы перегнали в Екатеринбург, чтобы перепродать. Здесь их и задержали. Как выяснила Baza, задержать убийц помогли друзья погибшего, Они вместе приехали на «осмотр» его машины под видом покупателей. Во время обсуждения «сделки» преступник понял, что его раскрыли, и попытался сбежать, но его удалось задержать. Второго нападавшего задержали уже в Тюмени.

У убитого мужчины осталась беременная жена.

