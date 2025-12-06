В Петербурге задержаны подростки с дубинками и газовыми пистолетами

В Санкт-Петербурге полиция задержала группу из семи молодых людей за нарушение общественного порядка. Как сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл вечером 5 декабря.

По информации правоохранительных органов, группа подростков вела себя вызывающе у одного из домов по улице Нахимова. По словам очевидцев, компания кричала и использовала нецензурную лексику.

«Задержали всю группу и доставили в отдел для разбирательства. В числе задержанных - шесть подростков в возрасте от 14 до 16 лет и один совершеннолетний 18-летний молодой человек», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. При задержании у подростков были изъяты газовый баллончик, 2 телескопические дубинки, складной нож и 2 газовых пистолета.

Отмечается, что проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.