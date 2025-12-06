Гособвинение потребовало до 15 лет для обвиняемых в убийстве журналиста Бентли

Гособвинение запросило от 1,5 до 15 лет заключения для четверых фигурантов дела об убийстве журналиста Рассела Бентли. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом процесса.

Он уточнил, что сторона обвинения настаивает на назначении наказаний в этом диапазоне.

Уголовное дело о гибели корреспондента Sputnik, убитого в Донецке, поступило в суд в конце октября и будет рассмотрено в Донецком гарнизонном военном суде. Известно, что обвиняемые уже ознакомились с материалами.

Вдова журналиста Людмила Бентли сообщила, что только начала изучать материалы расследования.

Рассел Бентли — уроженец Техаса и долгие годы он работал лесорубом. В 2014 году он приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языка Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».

