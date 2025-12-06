Жителей Москвы напугала устроенная в столице стрельба

В Москве жители дома 21 на улице Мичуринский проспект обратились в МВД с просьбой проверить инцидент со стрельбой во дворе. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Осторожно новости».

По данным издания, около 9 утра пара россиян находилась во дворе жилого дома. В какой-то момент мужчина достал пистолет и произвел выстрел, затем он передал оружие своей спутнице и та также выстрелила. Что было целью огня осталось не понятно. На требования местных прекратить хулиганство, нарушители порядка не реагировали. Их стрельбу засняли на видео, теперь эти кадры изучат в полиции.

