В Новосибирске задержали группу подростков по подозрению в диверсиях

В неё входили восемь человек.

По данным Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу один из несовершеннолетних получал в мессенджере задания от неизвестного куратора и координировал преступления.

Установлено, что 1 декабря в Первомайском районе подростки подожгли термошкаф и вывели из строя оборудования базовой станции сотовой связи. Спустя сутки в Новосибирском районе они попытались поджечь релейный шкаф, который обеспечивает регулирование и безопасность движения поездов.