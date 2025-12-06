Директора театра ранили ножом в Москве

Директор музыкально-драматического театра «Лица» Павел Суетин госпитализирован с ножевым ранением в Москве. Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 декабря, пишет «Московский комсомолец».

Музыкально-драматический театр «Лица» был создан в 1997 году режиссерами Петром Волгиным и Львом Титовым. При театре работает студия для подростков, в афише — спектакли «Дядя Ваня», «Синяя птица» и другие.

По данным газеты, инцидент произошел вскоре после полуночи на Планерной улице.

Причины, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Директора экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Напомним, что в апреле 2024 года был госпитализирован с ножевыми ранениями в московскую больницу кинорежиссер Родион Доброхотов.

Врачи диагностировали колото-резаные раны на правой руке и животе. Сам режиссер заявил, что порезался случайно.