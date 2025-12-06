Пьяный пассажир задержал вылет рейса из Сочи

Вылет рейса из Сочи в Петербург был задержан почти на два часа из-за очень любвеобильного пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что нетрезвый пассажир оказывал чрезмерные знаки внимания женщинам, пытаясь их трогать и обнимать.

«Экипаж старался остановить непрошеные телячьи нежности, но конфликт только эскалировался — слово за слово, и, по словам пассажиров, неадеквату прописали мощный хук после очередного оскорбления»,- сообщили очевидцы.

Отмечается, что капитан воздушного судна принял решение развернуть самолёт. На борт самолета прибыли сотрудники полиции и сняли с рейса нетрезвого пассажира.

По словам пассажиров авиасудна, вместо 21:05 самолет фактически взлетел около 22:50.