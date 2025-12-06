Пенсионер перевел мошенникам почти 2 млн на «безопасный счет»
Житель Саранска перевел почти 2 млн на «безопасный счет». Как сообщает МВД по Республике Мордовия, 64-летний житель Саранска стал жертвой мошенничества.
Сообщается, пенсионеру позвонил неизвестный и, представившись сотрудником маркетплейса, сообщил о доставке посылки. Для ее получения он запросил код из SMS.
«Вскоре после этого мужчине перезвонили, представившись уже сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ»,- говорится в сообщении.
Они убедили потерпевшего, что первый звонок был от мошенников, пытающихся похитить его сбережения. Чтобы защитить свои средства, пенсионеру нужно было немедленно снять все деньги со счета и перевести их на специальный «безопасный счет». Мужчина снял 1 миллион 970 тысяч рублей и перевел их на указанные злоумышленниками реквизиты.
«Мошенники пообещали, что деньги вернуться через некоторое время. 1 декабря, осознав обман, потерпевший обратился в полицию», - отмечают в ведомстве, напоминая гражданам, что «безопасных счетов» не существует.