Скандально известный борец с ИИ бесследно пропал

Общественный активист Сэм Киршнер, один основателей движения Stop AI, бесследно пропал в США, пишет обозреватель Кейтлин Тиффани в статье для The Atlantic.

По ее данным, мужчина добивался введения полного запрета на разработку искусственного сверхинтеллекта, участвовал в многочисленных акциях протеста у офисов компаний-разработчиков ИИ.

Участники движения жаловались, что Киршнер нередко вступал с ними в споры, особенно во время подготовки очередной акции, требовал, чтобы ему предоставили полный доступ к финансам организации, заметила автор статьи.

После очередного скандала, переросшего в потасовку, Сэм пропал, пояснила Тиффани. Перестал выходить на связь, и даже не явился на назначенное заседание суда по делу о проведенной в феврале акции.

Соратники Киршнера посетили его дом в Западном Окленде. Они нашли жилье незапертым и без каких-либо следов присутствия хозяина.

После этого они обратились в полицию и разослали IT-компаниям предупреждения. Они пояснили, что местоположение Сэма неизвестно и он может представлять угрозу.

Активисты полагают, что в настоящее время Киршнер может жить в палатке — он оставил оргтехнику дома, но забрал велосипед.