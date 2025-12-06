В Татарстане арестован участник нападения на псковских десантников в 2000 году

Илхом Шукуров, обвиняемый в причастности к нападению на бойцов 6-й роты в 2000 году, заключен в СИЗО Чистополя после задержания в Татарстане.

Илхом Шукуров, задержанный в Татарстане, был арестован и помещен в СИЗО Чистополя, передает ТАСС. Его подозревают в участии в нападении на военнослужащих 6-й роты Псковской дивизии в 2000 году в Чечне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на бойцов шестой роты псковских десантников в Шатойском районе Чечни были задержаны 2 декабря в трех регионах России. Кроме Шукурова это россиянин Рустам Мурзагишиев в Карачаево-Черкесии и гражданин Украины Чингиз Савченко в Смоленской области. Им предъявили обвинения в вооруженном мятеже, организации или участии в банде и посягательстве на жизнь военных, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам представителя МВД России Ирины Волк, все задержанные являлись членами незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастного к нападению в феврале 2000 года на 6-ю роту 104-го гвардейского полка 76-й псковской дивизии в Шатойском районе Чечни. В результате атаки погибли 84 российских солдата и офицера.

СК отмечает, что по делу было установлено 52 участников нападения: 35 из них получили длительные сроки, 7 находятся в розыске, против двоих уголовное преследование прекращено после ликвидации при вооруженном сопротивлении. В отношении трех фигурантов дела сейчас идут судебные процессы, следователи продолжают работу по установлению других участников банды.

Ранее в Южный окружной военный суд для рассмотрения направили уголовное дело в отношении участника этой же банды Хамидулы Япова, обвиняемого в нападении на военных в Чечне в 1999 году.

А в конце октября Южный окружной военный суд вынес приговор Исламу Бациеву, который признан виновным в участии в нападении на 6-ю роту псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году.