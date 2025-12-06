Китайский DJ-абьюзер избивал и насильно удерживал в квартире россиянку

Китайский DJ-абьюзер Лю Ханби на протяжении значительного времени удерживал в своей квартире молодую россиянку. Он круглосуточно контролировал ее, не позволял выходить из дома, пишет Telegram-канал Shot.

По словам девушки, этим летом она познакомилась с музыкантом в дейтинг-приложении. В ноябре виртуальное знакомство перешло в реальное — молодой человек уговорил ее приехать к нему в Китай.

Через некоторое время произошла первая ссора — негодование девушки вызвало то, что Лю активно вел любовную переписку с поклонницами. После скандала россиянка выразила желание вернуться домой. Ханби устроил истерику, пообещал отрезать пальцы.

В дальнейшем, пояснила девушка, Лю стал полностью контролировать её жизнь: в туалет ходили вместе, в душ — с открытой дверью.

«Последний конфликт из-за сумки с паспортом закончился дракой. Бойфренд, как сообщила россиянка, таскал её по комнате, бил о стены и пол, а затем начал душить, требуя удалить переписку с ним», — констатировали журналисты.

Девушке все же удалось вырваться и убежать. Она добежала до КПП жилого комплекса, куда неравнодушные вызвали полицию.

Стражи порядка заметили в беседе с россиянкой, что от её бывшего возлюбленного пострадали и другие девушки.