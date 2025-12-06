Обнародован перечень изъятого у экс-замглавы Минобороны Иванова имущества

Правоохранительные органы передали государству масштабный перечень активов, принадлежавших бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его окружению. Суд признал требования Генпрокуратуры об изъятии обоснованными, за исключением одного автомобиля.

Сообщается, что в доход России обращены особняк площадью 646,5 кв. м в центре Москвы, более 40 земельных участков и другие объекты недвижимости. Среди ценностей — ювелирные изделия, серьги, колье, браслеты, а также свыше 40 часов известных марок, включая Cartier, Breguet, Van Cleef & Arpels и Hautlence.

Тимур Иванов: Непонятно, что именно генпрокуратура требует с меня взыскать

Отдельным пунктом проходят коллекции раритетных машин. Указывается, что изъято более 20 автомобилей, в том числе Jaguar 1986 года, британский Triumph 1948 года, а также немецкий Opel Admiral 1939 года и американский Packard 1942 года. В списке фигурирует и лимузин ЗиС-110 1949 года — модель, на которой в середине прошлого века перевозили высшее руководство СССР.

Ранее Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, оставив вне изъятия только Bentley 2004 года, зарегистрированный на бывшую супругу Иванова. Оценка стоимости всего переданного государству имущества превышает 1,2 млрд рублей.