В Москву доставили на лечение пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку

В Москву доставили на лечение раненую при атаке ВСУ на Севастополь девочку

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву на лечение 15-летнюю девочку, пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Ребенок доставлен в Москву. Состояние девочки в полете не ухудшилось", - сказал собеседник агентства.

30 ноября в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ребенка после стабилизации состояния направили из городской больницы №5 на лечение в Москву, для этого за девочкой прибыл самолет МЧС России с командой медиков и реанимобилем на борту.

