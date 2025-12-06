Губернатор Гусев сообщил об ударе дроном ВСУ по школе в Воронежской области

В Воронежской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало остекление и фасад школы. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Всего силы ПВО в ночь на 6 декабря сбили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Обломки дронов повредили несколько частных домов, крышу АЗС, кровлю дома в СНТ и гараж с автомобилем внутри. Пострадавших нет. Как отметил Гусев, оперативные службы продолжают работать на местах, в результате чего будет проведена оценка ущерба и начнутся ремонтные работы. До этого губернатор сообщал, что в пригороде Воронежа обломки дрона повредили линию электропередачи (ЛЭП). Он призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и не осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО. Гусев предупредил, что угроза атаки дронов сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах.