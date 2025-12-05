Следователи проверяют факт угроз в адрес семьи Влада Соколовского

ГСУ СК по Москве проводит проверку по факту угроз в адрес семьи певца Влада Соколовского.

Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В эфире правовой программы сообщалось, что в Москве семье певца Влада Соколовского поступают угрозы. Отмечается, что расправой угрожают, в том числе его 3-летнему сыну. Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.