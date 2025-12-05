Раскрыта роль гречки в деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым и его женой

Lenta.ru

Расправа над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой является неклассическим преступлением — отсутствие тел затрудняет расследование. Об этом «КП» рассказала следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России по Самарской области капитан юстиции Инна Иванова.

Раскрыта роль гречки в деле о расправе над бывшим мэром Самары и его женой
© Лента.Ru

По ее словам, внучка супругов Тарховых Екатерина использовала гречку, чтобы скрыть тела родственников. Она месяц молчала, но затем начала давать показания. Из них следует, что внучка травила дедушку и бабушку, заставляя принимать вещество, оказавшееся для них летальным. Далее, Тархова с сообщником привезли в квартиру азот, который облегчил расчленение тел. После останки пропустили через мясорубку и смешали с гречкой, чтобы замести следы. На месте преступления обнаружена крупа.

Следователь отвергла появившуюся в СМИ версию, что тела продали на органы. В настоящее время расследование завершается. В ближайшее время материалы дела будут переданы в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения, затем внучка экс-мэра предстанет перед судом.

Внучку-убийцу мэра Самары Виктора Тархова вычислили по одной детали

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

1